Homeopatia pode ajudar contra insônia. Veja dicas

A insônia é um distúrbio que afeta 40% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Se você sofre deste problema, já deve saber como é difícil dormir e trabalhar durante o dia.

A dificuldade pode ser causada por muitas razões diferentes, como estresse, ansiedade, depressão, alterações nos níveis de hormônio. A boa notícia é que existem muitas coisas que você pode fazer para dormir melhor, como por exemplo a terapia de homeopatia para insônia.

De modo geral, a homeopatia, que tem o dia 21 de novembro como dia de celebração, é uma forma natural de tratamento que ajuda a melhorar diversos tipos de enfermidades, como a dificuldade para pegar no sono. Veja dicas:

CHAMOMILLA HOMEOPÁTICA

Chamomilla é uma ótima escolha para tratar a insônia em crianças e bebês. Sendo usado para tratar a insônia que é causada por cólicas, dor de dente ou febre. Como é derivado de uma planta, este produto pode ser encontrado em diversos formatos, inclusive, é possível manipulá-lo em uma farmácia especializada da forma que melhor se adequa a você.



COFFEA CRUDA

Outra ótima escolha para tratar a insônia é o Coffea cruda, que é mais indicado para pessoas que sofrem pelo excesso de estimulação. Este terapêutico homeopático é usado para aliviar os sintomas causados por estresse, ansiedade, nervosismo ou preocupação.



IGNATIA HOMEOPÁTICA

Se for possível identificar o motivo emocional da insônia, como por exemplo, tristeza ou luto, a Ignatia ajuda na sensação de conforto e calma. Além disso, sua matriz homeopática também auxilia no tratamento de zumbidos no ouvido, dor de garganta e prisão de ventre.



NATRUM MURIATICUM

O Natrium muriaticum é indicado para insônia relacionada aos sentimentos de vulnerabilidade emocional. Ele ajuda a aliviar as sensações de desespero, desânimo e humor variável.



PASSIFLORA HOMEOPÁTICA

A passiflora é uma planta trepadeira que cresce na América do Sul e no Caribe. Também conhecida por seus efeitos calmantes no sistema nervoso, ela pode ajudar a tratar a insônia por sua capacidade de reduzir a ansiedade. Se você está sofrendo de insônia devido à ansiedade, tomar um chá de passiflora pode ajudar a relaxar o corpo e a mente, permitindo que você durma melhor. Além de beber chá de passiflora, você também pode tomar suplementos de passiflora para ajudar a tratar a insônia.



PROCURE UM MÉDICO DO SONO

Devido aos compostos que diminuem a ansiedade e aumentam a sensação de relaxamento, a homeopatia para insônia pode sim ajudar no processo de dormir. Porém, é importante investigar o motivo pelo qual você está com dificuldades em dormir, já que ela pode ser causada por fatores psicológicos, físicos ou ambientais.

Se você está sofrendo de insônia, o médico do sono ideal deve ser capaz de diagnosticar a causa e prescrever o tratamento adequado. Além disso, procurar por acompanhamento psicológico pode ajudar a resolver o problema caso esteja relacionado a estresse, depressão e ansiedade.



Fonte: Cpaps