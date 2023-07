Hospital cardíaco de Anápolis para cirurgias por falta de bolsas de sangue

Com mais de 40 pacientes na fila de espera por cirurgias cardíacas, o Hospital Evangélico Goiano (HEG), localizado em Anápolis, a 55 km de Goiânia, interrompeu os procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 15 de junho. O principal motivo, segundo o Ministério Público de Goiás (MP-GO), seria a falta de bolsas de sangue.

Conforme a Promotoria de Saúde em Anápolis, a falta de bolsas de sangue acontece porque o contrato, que garante a compra de sangue pelo município, não foi renovado. O órgão ainda explica que o documento deveria completar os valores para a aquisição dos insumos repassados pelo SUS, mas está suspenso.

O médico cardiologista Walter Vosgrau, que atende na unidade no Hospital Evangélico Goiano, explica que a unidade é a única da cidade que realiza cirurgias cardíacas pelo SUS. Ele ainda ressalta que a falta de sangue é um dos inúmeros problemas do hospital, que também não tem no estoque equipamentos como: marca-passos, válvulas cardíacas e tubos cirúrgicos.

Vosgrau ainda afirma que a falta de insumos causou a morte de alguns pacientes que aguardavam por uma cirurgia no município.

“Eu tenho de valvula quatro pacientes e mais um, que foi anterior a isso (falta de sangue) que a gente não conseguiu operar. Eles morreram".

O Ministério Público recebeu a lista dos pacientes que estão na fila de espera para realizar cirurgia cardíaca. Mesmo assim, o órgão orienta que os pacientes procurem, pessoalmente, a promotoria. Para que seja emitido um mandado de segurança individual para que o município pague pelos gastos da cirurgia.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) e Rede Hemo, que informaram que o Hospital Evangélico Goiano é uma unidade da rede particular, que atende pelo SUS por meio de um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (SMS).

O laboratório responsável pelo abastecimento de sangue na unidade seria o Instituto Oncohematológico de Anápolis (IOHA). Portanto, a situação é de responsabilidade SMS de Anápolis.

A reportagem tentou contato com o hospital por e-mail e telefone, às 10h49 desta terça-feira (4), porém, não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço permanece aberto.

Nota SMS de Anápolis:

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que todas as unidades do município e também as que prestam serviço, como o Hospital Evangélico Goiano, são abastecidas pela Hemorede do Estado para demandas da alta complexidade e realização de cirurgias."