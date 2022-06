Hospital das Clínicas da UFG e Araújo Jorge promovem campanha de doação de sangue

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) e o Hospital Araújo Jorge (ACCG) iniciam, nesta terça-feira (14), a Campanha Junho Vermelho, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de sangue. A ação começa no Dia Internacional do Doador de Sangue e segue até o dia 28 de junho.

Os doadores devem estar em boas condições de saúde e possuir entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos deverão comparecer ao banco de sangue acompanhados de um responsável, possuir, no mínimo, 50kg, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e ter se alimentado nas 4 horas que antecedem a doação.



Além disso, é preciso agendar a doação por meio do telefone (62) 3269-8326. Segundo o supervisor da Agência Transfusional do HC-UFG/Ebserh, Jefferson Vinícius da Silva, o Hospital das Clínicas recebe em torno de 20 doações por dia e isso é considerado muito pouco, devido a grande demanda de atividades diárias realizadas, como cirurgias e transfusões.

Campanha Junho Vermelho

Durante a iniciativa, serão realizadas apresentações culturais e distribuição de panfletos informativos, além de depoimentos de doadores e pacientes que receberam sangue. A apresentação cultural de música e poesia será feita pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e o mascote do Banco de Sangue do HC fará uma participação especial.

Para doar sangue, é preciso agendar e comparecer ao banco de sangue portando um documento original com foto recente, que permita a identificação, emitido por órgão oficial. O banco de sangue do HC fica localizado na rua 235 QD. 68 Lote Área, Nº 285, s/nº, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.