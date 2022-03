Hospital das Clínicas da UFG precisa de doadores de sangue

Unidade da Universidade Federal de Goiás, o Hospital das Clínicas, o maior centro de ensino e pesquisa médica do estado, está operando com estoque crítico de sangue dos diversos grupos. O problema persiste desde o início da pandemia da Covid-19, quando a demanda cresceu potencialmente e o número de doadores caiu mais de 90%. Em média, o HC/UFG recebe em torno de 20 doações por dia, mas o número de atendimentos transfusionais diariamente gira em torno de 30.

Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o HC atende pacientes de todo o estado, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Para um hospital do tamanho do HC e com a complexidade de atividades diárias que realiza, como cirurgias e transfusões diversas, é muito pouco o que temos em estoque. A demanda transfusional não caiu, mas o número de doações, sim. Precisamos da colaboração de toda a sociedade, pois essa necessidade impacta diretamente a todos que necessitam de atendimento”, explica Jefferson Vinícius da Silva, supervisor da Agência Transfusional do HC-UFG/Ebserh.

Jefferson lembra que o procedimento para doação de sangue é simples, rápido e seguro, sem nenhum risco ao doador. “Nenhum material usado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação”.

Para fazer as doações, é imprescindível o agendamento prévio pelo telefone (62) 3269-8326 ou via Whats App (62) 99108-5774. O objetivo é evitar aglomerações em razão da pandemia de Covid -19.

Quem pode doar:

- Pessoas entre 16 e 69 anos com peso acima de 50kg e que apresentem bom estado de saúde. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

Cuidados antes da doação:

- Estar alimentado. Deve-se evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem o procedimento

- Caso a doação ocorra após o almoço, aguardar 2 horas.

- Sono de pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Os homens podem doar até quatro vezes por ano; as mulheres, até três.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses, para os homens, e de três meses, para as mulheres.