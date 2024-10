Hospital de Câncer Francisco Camargo inaugura nova ala

A nova ala do Hospital de Câncer (HC) Francisco Camargo, localizado no KM 47 da GO-070, em Inhumas, foi inaugurada na quarta-feira (2) com a presença de profissionais de saúde, parceiros, doadores e o embaixador do projeto, o cantor Zezé Di Camargo. Com 650 metros quadrados, oferecerá endoscopias e tratamentos avançados para câncer de pele.

"Ver pessoalmente com meus próprios olhos a evolução que estamos conquistando e a rapidez com que estamos andando me deixa muito feliz. Ajudar a criar um hospital com essa complexidade é uma forma de retribuição por tudo que o povo goiano fez por mim, especialmente as pessoas simples, que não têm condições de pagar pelo seu tratamento. Deixar este legado é algo muito importante para mim", disse Zezé Di Camargo.

Ele lembrou que tomou conhecimento pela direção do Hospital de Amor [especializado no tratamento de câncer], que a instituição filantrópica situada em Barretos, São Paulo, recebe cerca de dois mil goianos para tratamento a cada ano, e que o fato o motivou a viabilizar estes atendimentos para Goiás também, por isso se tornou embaixador do projeto.

O HC Francisco Camargo foi idealizado em 2014 pelo médico Wagner Miranda e começou a operar em 2021 com a inauguração de seu primeiro módulo, que passou a oferecer atendimentos voltados especialmente para a prevenção do câncer de mama, através de consultas, mamografia, ultrassonografias e exames laboratoriais. Toda a construção foi feita com recursos de doações, assim os atendimentos realizados até o momento.

Com a nova ala, o hospital passa a oferecer exames para o diagnóstico de câncer no estômago, intestino e pulmão, por meio dos exames de endoscopia, colonoscopia e broncoscopia, e receber pacientes para cirurgias de retirada de tumores na pele, que é um dos que mais incidem no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. O local também conta com salas de cirurgia, salas para recuperação, posto de enfermagem, sala com microscópio e criostato para patologista, sendo todas climatizadas, entre outras estruturas.

Uma das principais inovações do hospital é a possibilidade de realizar o exame histopatológico diretamente no centro cirúrgico. Esse exame permitirá que, durante a cirurgia, os médicos identifiquem a presença de células cancerígenas nas amostras retiradas do paciente. Segundo o diretor-técnico do hospital, Wagner Miranda, esse método elimina a espera de até 10 dias para os resultados, permitindo que, se necessário, a equipe retire mais fragmentos durante o mesmo procedimento.

Durante a inauguração, o médico, Wagner Miranda, diretor técnico do Hospital de Câncer Francisco Camargo, celebrou os três anos de funcionamento do hospital e a ampliação dos atendimentos à comunidade e destacou que esta era uma conquista de toda a comunidade que se engajou com doações.

"Este é um sonho construído graças à união da sociedade civil organizada. Doadores de mais de 50 municípios, que ajudaram, cada um segundo a sua capacidade. Chegamos até aqui apenas com recursos privados, fruto de doações", agradeceu Wagner.

Segundo o diretor técnico, a próxima etapa é aguardar o processo de regulação para que os procedimentos sejam cadastrados no Ministério da Saúde e o hospital seja credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para que os atendimentos possam ser ampliados.

"Nós operamos nos limites de nossa capacidade financeira, temos uma estrutura pronta e equipada para estender a mais pessoas e contribuir com a melhoria do tratamento oncológico", considerou Wagner Miranda.

Doadores

Para construir o hospital, leilões, bazares e outras iniciativas foram realizadas para angariar recursos, e vários estiveram presentes para prestigiar a inauguração. Um dos presentes foi o pecuarista Delcides Gomes, natural de Cezarina. Ele conta que começou a se envolver com o projeto doando um bezerro para ser leiloado e, desde então, participa de diversas captações e organiza leilões de forma voluntária.

“Comecei doando bezerros, mas hoje, além disso, ofereço meus serviços para ajudar a arrecadar", explica Delcides. Ele ressalta que, apesar de não ter vivenciado a doença pessoalmente, o contato com as histórias de pacientes o incentiva a continuar contribuindo na construção do hospital.

A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste é outro apoiador do projeto, tendo já atingido a marca de R$ 1.240.290,00 em doações. O presidente do Sicredi Celeiro Centro-Oeste, Jaime Antônio Rohr, a cooperativa explicou que as doações para o Hospital de Câncer Francisco Camargo em 2022 e também incluiu doações anuais em uma de suas ações durante a assembleia de 2024, com participação dos associados.

“O projeto nos sensibilizou, pois está alinhado com o objetivo da cooperativa de contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades onde estamos presentes”, afirma Rohr.

O cantor Zezé de Camargo é embaixador do projeto e conta como tem ajudado. "A gente faz de tudo: ajuda na divulgação dos leilões, grava vídeos em troca de material de construção, estou disponível para ajudar no que for necessário. A gente que tem o poder da palavra tem a obrigação de se envolver", diz.

Em agradecimento ao engajamento do cantor, o hospital passou a adotar o nome de seu pai como uma homenagem: Hospital de Câncer Francisco Camargo.

Conforme o Portal da Transparência, até o momento, já foram levantados R$ 18 milhões por meio de leilões, bazares, entre outras iniciativas. Além disso, outros R$ 4 milhões foram destinados ao projeto por meio de doação de insumos ou equipamentos.