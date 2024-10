Hospital de Câncer Francisco Camargo recebe consultório itinerante de oftalmologia

No mês de outubro comemora-se o Dia Mundial da Visão, e o Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCFC), localizado no KM 47 da GO-070, próximo a Inhumas (GO) recebeu o ônibus itinerante do Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR), equipado com um consultório de oftalmologia. A ação, que faz parte do projeto de atendimento ocular, foi destinada a pacientes cadastrados pelo hospital, com destaque para moradores de Inhumas, em especial idosos de casas de acolhimento.

Cerca de 200 pessoas foram atendidas durante a ação realizada no dia 8 de outubro. A diretora administrativa do Hospital de Câncer Francisco Camargo, Jussiara Soares Gonzaga , explica que a iniciativa visa levar atendimento especializado a populações que, em geral, têm menos acesso a consultas médicas oftalmológicas regulares.

"Devido à dificuldade de acesso a exames oftalmológicos pela população, oferecemos um atendimento, com foco específico para pessoas com necessidades de acessibilidade. Foram atendidas mais de quatro instituições que oferecem cuidados aos idosos, além do atendimento básico à população e aos municípios parceiros do HCFC", afirma Jussiara.

A ação ocorreu na semana da comemoração, que é celebrado na segunda quinta-feira do mês. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo convivem com deficiências visuais, sendo que 1 bilhão desses casos poderiam ter sido evitados ou tratados de forma adequada com cuidados à saúde ocular.