Hospital Infantil de Campinas suspende atendimento pelo Imas após atraso no repasse de recursos

O Hospital Infantil de Campinas informou nesta segunda-feira (19) que os atendimentos pelo Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (IMAS) estão suspensos na unidade devido ao atraso no recebimento de repasses. O anúncio foi publicado nas redes sociais do hospital.

Segundo informado pelo hospital, os repasses estão em atraso desde julho de 2023 e o atendimento pelo convênio será retomado somente após o pagamento dessas verbas.

Em nota, o IMAS afirmou que ainda não foi notificado oficialmente sobre um possível descredenciamento do Hospital Infantil de Campinas. “Os repasses em atraso estão sendo sanados de acordo com cronograma de reestruturação do IMAS estabelecido pela nova gestão do instituto. O último repasse para o HIC foi realizado em dezembro”, diz um trecho do comunicado (leia íntegra ao final da reportagem).

Procurada, a Secretaria de Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia esclareceu que o Imas, por ser um plano de saúde, não tem relação com a SMS.

Nota IMAS

"O Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (IMAS), informa que ainda não foi notificado oficialmente sobre um possível descredenciamento do Hospital Infantil de Campinas (HIC).

Temos ciência da importância dos serviços realizados pela instituição nos setores ambulatorial e de emergência para atender os dependentes dos servidores municipais. Os repasses em atraso estão sendo sanados de acordo com cronograma de reestruturação do IMAS estabelecido pela nova gestão do instituto. O último repasse para o HIC foi realizado em dezembro.

Esclarecemos que a atual gestão do IMAS vem trabalhando desde outubro do ano passado com transparência e seriedade para encontrar soluções viáveis, cumprindo com todos os compromissos firmados pelo instituto."