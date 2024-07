Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara amplia atendimento especializado a mulheres

O Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), em Goiânia, ampliou o atendimento especializado a mulheres. O Hospital, que é gerido por um convênio tripartite entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), anunciou as mudanças nesta segunda-feira (1º).

“Temos que trabalhar juntos, temos que fazer o cuidado integral à saúde da população, e no caso dessa importante unidade, fazer chegar isso ao nascimento, ao cuidado com o parto de uma forma muito efetiva e ao cuidado com a saúde da mulher. Isso se soma a uma iniciativa fundamental, não é possível falarmos de nascimento com qualidade sem um pré-natal de qualidade, por isso também estamos criando mais 200 equipes de saúde da família com o apoio do governo federal aqui na cidade de Goiânia. É nesse cuidado integral que acreditamos”, afirmou Nísia Trindade, ministra da Saúde.

O prefeito Rogério Cruz destacou que a maternidade Célia Câmara já realizou mais de 50 mil atendimentos e 6,9 mil partos, ressaltando que o trabalho é acompanhado de perto pela Prefeitura, junto aos representantes da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc).

“Me sinto orgulhoso desse trabalho que resgata a dignidade das mulheres e oferta um hospital de ponta com os melhores equipamentos da atualidade”, afirmou o prefeito.

Já a diretora-executiva da Fundahc, Lucilene Maria de Sousa, enalteceu a entrega feita à população. “Essa virada é, sem dúvida, o marco à sociedade goianiense. É mais um passo na oferta de serviço de qualidade de forma humanizada, e, antes de tudo, é preciso lembrar que a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas é uma fundação da Universidade Federal de Goiás, então ela tem como DNA a formação de profissionais, então aqui é campo de estágio, é campo de prática e isso pra gente nos orgulha muito”, destacou.

Estrutura

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a estrutura conta com sete consultórios para especialidades médicas e um consultório pediátrico exclusivo para egressos das Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal (Utin) e Unidades de Cuidados Intensivo Neonatal (Ucin), além de sala de acolhimento e triagem, sala de curativos e vacinas, posto de coleta de leite humano e sala para realização do Teste do Pezinho e Teste da Orelhinha.

Segundo a gestão municipal, o centro cirúrgico da unidade conta com três salas de cirurgia e, com a mudança, a capacidade será ampliada para cinco salas, permitindo a realização de urgências obstétricas, partos cesarianos e cirurgias eletivas. O HMMCC dispõe de 20 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adultos e dez leitos de UTI Neonatal. Na ala da maternidade, o HMMCC conta com um centro de parto normal que passará de seis para 12 leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto).