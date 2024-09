Hospital Santa Helena promove ação pelo Dia Mundial do Coração

As doenças cardiovasculares (DCV) continuam sendo a principal causa de morte no mundo, responsáveis por mais de 20,5 milhões de óbitos anualmente. No Brasil, elas causam cerca de 30% das mortes, resultando em aproximadamente 400 mil vidas perdidas por ano, segundo o Ministério da Saúde.

Diante desse cenário alarmante, o Hospital Santa Helena (HSH), por meio do setor de Cardiologia, antecipa a comemoração ao Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, e organiza uma ação de conscientização nesta quinta-feira (26), das 9h às 16h.

Durante o evento, tendas serão montadas em frente ao hospital, oferecendo à população serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e eletrocardiograma, um exame inicial que avalia a saúde do coração e detecta anormalidades cardíacas. A ação tem como objetivo promover o cuidado com o coração e contribuir para a redução das mortes por DCV no Brasil.

Coordenada pelo cardiologista Dr. Flávio Borges, a iniciativa visa conscientizar a população sobre os riscos cardiovasculares que podem acometer pessoas de todas as idades. A ação também incentiva a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e momentos de lazer, fundamentais para a prevenção de problemas cardíacos.

Segundo Dr. Flávio, muitas doenças cardiovasculares podem ser evitadas com a detecção precoce, prevenção e controle dos principais fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade.