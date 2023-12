O Banco de Sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) precisa com urgência de doações de sangue do tipo O negativo. O estoque desse tipo sanguíneo está crítico e a unidade pede ajuda à população neste fim de ano.

Para realizar a doação, não é necessário agendamento. O Banco de Sangue da unidade funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h. Com exceção do dia 1º de janeiro, quando as atividades estarão suspensas. O atendimento volta à normalidade na terça-feira (2).

De acordo com o Supervisor do Banco de Sangue do Hugol, Wilson Moreira, no período de fim de ano, aumentam os acidentes de trânsito e o sangue O negativo é o principal tipo sanguíneo utilizado no hospital. “Por sermos referência no atendimento de urgência e emergência recebemos vários casos graves de acidentes de trânsito e muitos necessitam de sangue logo na chegada, antes mesmo de fazer a tipologia sanguínea. Nesses casos utilizamos esse tipo sanguíneo, visto que O negativo serve a todos os outros tipos sanguíneos”, explicou.

Vale lembrar que a doação de sangue é um ato de solidariedade que não traz nenhum risco para quem a realiza. A triagem clínica é rigorosa e o candidato só doa se estiver em boas condições de saúde. O material utilizado é descartável e não há risco de contaminação durante o procedimento.

Critérios para doação de sangue

Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que sejam respeitados os critérios para proteção tanto do doador quanto do receptor. São eles:

- Estar saudável;

- Não estar gripado, resfriado ou febril;

- Ter acima de 50 quilos;

- Ter entre 18 e 69 anos;

- Estar descansado e alimentado. Evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação;

- Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva a menos de 1 ano;

- Não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

- Não estar em uso de antibióticos e antifúngicos. Caso tenha feito uso, aguardar 14 dias após o término para realizar a doação;

- Não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como: Sífilis, Hepatite B ou C, Hepatite A (após os 11 anos), HIV, HTLV, Doença de Chagas;

- Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

- Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.



Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol, pelo número: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661.