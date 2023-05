Humorista é preso suspeito de dirigir bêbado e faz foto com delegado após deixar prisão

O humorista anapolino Christian Fonseca foi preso por dirigir bêbado e, ao ser liberado da prisão, tirou uma foto com o delegado, em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia. No post, o comediante brincou com a situação.

Hoje tive a honra de encontrar meu amigo, infelizmente foi de uma forma meio ruim, me prendeu", escreveu.

Na foto, Chistian aparece apertando a mão de Manoel Vanderic, da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito.

O caso aconteceu no sábado (13). A reportagem, Christian Fonseca comentou sobre a repercussão do caso.

Sempre têm as pessoas que criticam. Depende do contexto. Eu já postei na parte do humor", defendeu.

O humorista reconheceu que sua atitude colocou a vida de outras pessoas em risco e lembrou que já sofreu um acidente de trânsito pelo mesmo motivo.

O delegado Vanderic confirmou a amizade com o humorista e disse que o amigo chegou a participar de uma campanha contra embriaguez no trânsito durante o Maio Amarelo, mês dedicado a chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.

Conforme o delegado, como não havia registros no nome de Christian, foi estabelecida uma fiança no valor de um salário mínimo e ele vai responder o caso em liberdade. "Ele vai comparecer ao Ministério Público onde vai ser avaliada a possibilidade de persecução penal", afirmou o delegado. Segundo o delegado, ele foi preso por apresentar no bafômetro 0,47 miligramas (mg) de álcool por litro de ar, sendo que a tolerância é de 0,33 mg.

Além da fiança para ser colocado em liberdade, o motorista deve pagar a multa por embriaguez. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o valor da multa por dirigir bêbado é de R$ 2.934,70.

Operação Mãos Dadas

Segundo o delegado Manoel Vanderic, 13 motoristas foram presso em Anápolis no último sábado durante a operação Mãos Dadas. Além disso, outros 47 motoristas foram abordados com níveis de álcool dentro da tolerância e serão autuados pelas autoridades de trânsito.

O delegado alertou que a embriaguez no trânsito é uma das maiores causadoras de morte e invalidez.