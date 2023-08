Idosa é resgatada com braço quebrado após filha enfermeira se negar a cuidar dela, diz PC

Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante, na quarta-feira (16), por suspeita de abandono, maus-tratos e exploração financeira contra a própria mãe, uma idosa de 86 anos. Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento do Idoso (Deai), a vítima foi localizada em um prédio do setor Bueno, em Goiânia, com o braço fraturado e hematomas no rosto ocasionados por uma queda ocorrida no dia 11 de agosto.

“Essa senhora estava com o braço fraturado desde o dia 11 de agosto, sem atendimento médico, e a filha tratando-a com descaso. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e ouvidos, e foi ratificado o flagrante dessa filha por exploração financeira e maus tratos”, disse o delegado Alexandre Bruno de Barros.

A Polícia Civil chegou até a idosa depois de uma denúncia anônima. De acordo com o delegado Alexandre Bruno de Barros, da Deai, a vítima disse em seu depoimento que a filha, mesmo sendo enfermeira, não prestou socorro a ela depois da queda. A mulher também contou que a suspeita se apossou de seu cartão bancário e vendeu seu carro sem prestar contas do dinheiro.

A mulher foi autuada pelos delitos dos artigos 95, 96 e 102 do Estatuto da Pessoa Idosa. Se condenada, ela poderá cumprir pena de seis meses a um ano por discriminação à pessoa idosa, “impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade”. E reclusão de um a quatro anos por “apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade”.

Como os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil, a reportagem não conseguiu localizar a defesa da enfermeira e atualizar o estado de saúde da idosa.