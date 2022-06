Idoso é resgatado em situação análoga à escravidão em fazenda de Pirenópolis

Um idoso de 61 anos foi resgatado em uma fazenda na região de Santa Rita, zona rural de Pirenópolis, no último sábado (25), em uma situação análoga à escravidão, após denúncia anônima. O senhor vivia em um celeiro, tomava banho em uma torneira e fazia suas necessidades fisiológicas atrás do curral. O homem está internado para cuidados médicos no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins, o idoso estava alocado junto a rações de animais, moedor de cana e ferramentas. No local não tinha banheiro e ele cozinhava em um fogão no chão. “Vamos apurar se o senhor realmente estava trabalhando e recebendo salário por isso ou se o pagamento estava sendo feito só com comida”, disse.

Ainda segundo o delegado, a polícia vai investigar se houve o intermédio da ida do homem para o lugar e, caso seja confirmado, pode ser configurado como crime de tráfico de pessoas.

O relato policial destaca que o homem estava nesta situação há quatro anos sem receber dinheiro pelo trabalho realizado na fazenda, apenas comida. Além disso, o senhor se queixou de problemas de saúde e dores no dente, sendo observado um abscesso (acúmulo de pus) em seu rosto.

As investigações devem continuar após a alta do idoso do Huana. O delegado disse que a família do senhor já foi localizada e ele permanece internado, de forma estável, desde o dia do resgate. “Precisamos ouvir o idoso para ele contar detalhes e dizer se estava ali contra a vontade dele ou não”, pontuou.

Já o dono da fazenda, um homem de 42 anos, foi preso na ocasião por posse ilegal de arma de fogo, que estava com a munição. Ele pagou a fiança e foi liberado. Ele alegou que o idoso apenas morava de favor no local.