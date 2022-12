Idoso de 81 anos é encontrado morto após fugir de abrigo, em Alexânia

Um idoso de 81 anos foi encontrado morto após fugir de um abrigo, em Alexânia, a 120 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a própria instituição registrou o desaparecimento do morador na manhã do último sábado (17) e que, até o momento, as suspeitas são de que a morte tenha sido natural.

O corpo de Trajano Honorato da Silva Lima foi encontrado mais de 10h após o desaparecimento, pelo Corpo de Bombeiros, informou a Prefeitura de Alexânia em nota. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os médicos atestaram o óbito do idoso no local.

De acordo com a prefeitura, a morte se deu por choque cardiogênico, síndrome coronariana aguda, tabagismo e diabetes mellitus. Ou seja, o coração de Trajano teria parado naturalmente de funcionar devido às doenças preexistentes, suspeitas que foram confirmadas pela Polícia Civil (PC).

O caso é investigado pela delegada Silzane Lúcia Rocha Bicalho, da Delegacia de Polícia de Alexânia. A PC afirma que, até os momento, as perícias indicam que a morte do idoso tenha sido natural, porém destaca que ainda aguarda a conclusão do laudo cadavérico para confirmar as causas da morte.

O sepultamento do idoso foi realizado no Cemitério Municipal Campo da Saúde, de Alexânia. “Foi instaurada Sindicância Administrativa para apurar os fatos, no âmbito administrativo”, informou a prefeitura. A reportagem tentou localizar o contato do Abrigo dos Idosos Lar dos Bem Vividos, porém não obteve sucesso.