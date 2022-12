Idoso desaparece ao sair para caminhar, em Aparecida de Goiânia

Um idoso de 71 anos saiu para caminhar nesta segunda-feira (12) e está desaparecido desde então, em Aparecida de Goiânia. Por meio de imagens de câmeras de segurança, Lázaro Ledes dos Santos foi visto pela última vez às 10h10 da manhã próximo onde mora, na Rua Sacramento, Setor dos Afonsos.

Lilian Ledes, filha de Lázaro, conta que o pai tem o hábito de sair para caminhar todas as manhãs. No entanto, no dia do desaparecimento, ele foi para uma direção contrária da qual costumava ir. Nas imagens, podemos ver o idoso andando na rua de camisa regata azul, bermuda preta e chinelo.

“Como ele ia caminhar de ônibus, normalmente só levava o passe livre. Então, nesse dia ele saiu sem documento, sem celular e sem dinheiro. Nem blusa de frio ele levou, deve estar passando frio”, explica a filha. O pai também tem o hábito diário de tomar remédios para próstata e pressão alta. “Ele é hipertenso e não faz xixi sem tomar o remédio para próstata”, conta Lilian.

Lázaro mora com a esposa, Anely Ledes dos Santos, de 70 anos, e tem três filhos: Lilian, Leandro e Lívia. Além dos filhos, também tem cinco netos.

Depressão

Além dos remédios controlados, Lázaro Ledes dos Santos também sofria com depressão, apesar de não diagnosticada pelos médicos. “De uns meses para cá ele estava meio depressivo porque não estava conseguindo fazer mais o que fazia antes”, explica a filha. Ela conta que ele só ficava dentro do quarto, reclamando, porque nem no supermercado estava conseguindo ir mais.

Ele também estava sofrendo com problemas de memória, apresentando alguns lapsos de esquecimento. Às vezes ele se esquecia das ruas em que passava ou das atividades que deveria realizar.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil nesta terça-feira (13). A família pede ajuda nas buscas.