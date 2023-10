Idoso morre enquanto fazia atividade física em academia de Jaraguá

Um idoso morreu enquanto fazia exercícios em uma academia de Jaraguá, na região central do estado. O caso aconteceu na terça-feira (3), e uma nota de pesar foi postada nas redes sociais da academia.

Segundo foi apurado pela TV Anhanguera, o idoso Benedito Cristino Costa, de 71 anos, morreu quando estava usando uma das esteiras.

No comunicado que foi postado pela academia Extreme Force foi explicado que a vítima sofreu um mal súbito, e foi prontamente atendido pela equipe do local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Daqui tentou falar com a administração da academia, mas até a publicação da matéria não teve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

O jornal também tentou confirmar informações sobre o atendimento com o Samu, mas até a publicação da matéria não teve retorno.