Idosos de 92 e 78 anos de idade se casam em Caçu

O amor está no ar do Condomínio Social Rodolfo Marcelino Anselmo, em Caçu, a 330 quilômetros de Goiânia. Foi lá que os aposentados Sebastião Valim, de 78 anos, e Maria Gentil, de 92, se conheceram, se apaixonaram e, finalmente, se casaram, na última quinta-feira (28).

De acordo com a assistente social Cacilda Martins, que trabalha no Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas), Maria Gentil se mudou para o condomínio mantido pela prefeitura em 2012 com seu marido à época. Já seu Sebastião chegou em 2015. A aproximadamente três anos ela ficou viúva.

Mas foi apenas há quatro meses que os dois decidiram assumir um romance. Cacilca conta que o casal entendeu que não poderiam continuar sem a benção do padre. Então, a equipe do Creas conversou com o padre Adilson, da Igreja Católica do município, que se prontificou e pediu a liberação para realizar o casamento no religioso.

“Eles ficaram muito empolgados. Ela entrou com vestido de noiva e teve até troca de alianças”, conta Cacilda.

Entre os convidados estavam familiares de dona Maria e de seu Sebastião e funcionários do condomínio social. Toda a decoração, vestido, maquiagem, alimentação e convites foram feitos pela Secretaria de Promoção Social, por meio do Creas.

Após a festa, seu Sebastião se mudou para a casinha de dona Maria, no condomínio. “Amor não tem idade. Eles são muito lindinhos. Visitamos hoje o condomínio e eles estavam radiantes”, diz Cacilda.