IF Goiano divulga novo edital de concurso público com novas vagas

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulgou, nesta terça-feira (27), um novo edital de concurso público com 22 vagas para cargos de Ensino Médio, Técnico e Superior. (confira todas as vagas ao final da reportagem). Inscrições podem ser realizadas pelo Portal do (a) Candidato (a) entre os dias 11 de julho a 10 de agosto.

O valor da inscrição é de R$120,00 para os cargos de Ensino Médio/Técnico, e de R$140,00 para os cargos de Ensino Superior. As oportunidades são para 11 municípios goianos e os salários podem chegar até R$ 4.556,92.

Os novos cargos são para técnico de laboratório, áreas de Informática e Química, em Posse; técnico em agropecuária, no Campus Hidrolândia, e técnico em tecnologia da informação, no Campus Iporá. Das 22 vagas, contudo, há também oportunidades para os campi Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Morrinhos e Campos Belos.

As provas objetivas serão realizadas em 27 de agosto deste ano. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 5 de outubro. Para os cargos de nível superior, é necessário apresentar um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e comprovar experiência na área.

Para acessar o edital e conferir maiores informações, basta clicar aqui.

Confira os cargos e as cidades:

Analista de Tecnologia da Informação - Urutaí

Assistente em Administração - Cristalina, Ipameri, Trindade, Urutaí

Biólogo - Ceres

Contador - Rio Verde

Médico - Urutaí

Odontólogo - Iporá

Psicólogo/Área: Clínica - Urutaí

Técnico de Laboratório/Área: Biologia - Ceres

Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica - Trindade

Técnico de Laboratório/Área: Informática – Posse

Técnico de Laboratório/Área: Informática – Urutaí

Técnico de Laboratório/Área: Química - Morrinhos

Técnico de Laboratório/Área: Química – Posse

Técnico de Tecnologia da Informação - Campos Belos

Técnico de Tecnologia da Informação - Iporá

Técnico em Agropecuária - Campos Belos

Técnico em Agropecuária – Hidrolândia

Tecnólogo / Área: Gestão Pública - Cristalina

Tecnólogo / Área: Gestão Pública - Urutaí