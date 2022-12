IF Goiano está com inscrições abertas para cursos técnicos, graduação e pós-graduação

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para diversos cursos, desde técnicos, passando por graduações e até pós-graduações em suas muitas unidades espalhadas pelo estado. Todas as capacitações são gratuitas. Informações mais detalhadas podem ser conferidas no site da instituição: ifgoiano.edu.br.

Para quem terminou o ensino fundamental e está de olho em cursos técnicos no ensino médio, nesta terça-feira (13) é o último prazo para se inscrever aos cursos de Agropecuária, Informática para Internet e Meio Ambiente no Campus Ceres, unidade que fica a 190 km de Goiânia, no Vale do São Patrício. São 280 vagas para os cursos que têm duração de três anos. A seleção será por sorteio. Para se inscrever basta acessar ifgoiano.edu.br/ceres. A inscrição não tem custo.

Para graduação, até o dia 31 deste mês de dezembro é possível se inscrever para o processo seletivo dos 27 cursos do IF Goiano em dez campi diferentes. São 1,8 mil vagas disponíveis. Nesta seleção será utilizada a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2016 a 2022. A metade das vagas é destinada a estudantes de escolas públicas, mas também há cotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Também nesse caso, a inscrição é gratuita. Para se inscrever: ifgoiano.edu.br.

Na última semana foi divulgado o edital do processo seletivo de mestrados e doutorado do IF Goiano. O período de inscrições vai de 23 de janeiro a 18 de fevereiro de 2023. São 148 vagas em 13 cursos oferecidos em seis campi distintos. Nesse caso o valor da inscrição é 50 reais. Para se inscrever é preciso acessar o site ifgoiano.edu.br/posgraduacao.

O IF Goiano, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tem campi em Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí. A reitoria está instalada em Goiânia. A instituição conta com 20 mil estudantes, nas modalidades presencial e à distância. O estado conta também com o Instituto Federal de Goiás (IFG), com diferentes cursos e campi.

