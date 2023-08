IFG Aparecida abre vagas para EJA Técnico em Alimentos

O Instituto Federal de Goiás (IFG), Câmpus Aparecida de Goiânia, prorrogou até sexta-feira (11) as matrículas para vagas remanescentes no curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Alimentos, da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

São 18 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever de forma presencial no Câmpus Aparecida de Goiânia do IFG, das 9 às 12 horas ou das 14 às 19 horas. Basta comparecer ao local munido dos documentos pessoais: RG, Certidão de Nascimento ou casamento, Comprovante de endereço, foto 3x4, Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e Certificado de Reservista. Não há prova de seleção. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos para concorrer as vagas.

O curso é totalmente gratuito, com duração de três anos. As aulas serão ministradas no período noturno, para favorecer a participação do estudante trabalhador. Ao final será entregue o certificado de ensino médio e da formação técnica em Alimentos.

O IFG Campus Aparecida está localizado na Av. Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira (antiga Rua Mucuri), Qd 1, Lt 1-A, no Parque Itatiaia, em Aparecida de Goiânia. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 3507 - 5989

O edital esta disponível pelo link: http://selecao.ifg.edu.br/downloads/cod2207/eja_vagas_remanescentes_prorrogado.pdf