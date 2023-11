IFG de Goiânia abre seleção para professores com salários de até R$ 6 mil

O Instituto Federal de Goiás (IFG) câmpus Goiânia abre nesta quinta-feira (16) o processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos. Os interessados devem se inscrever pelo site do IFG até o dia 29 deste mês. A taxa de inscrição é de R$ 40.

São ofertadas quatro vagas que serão distribuídas para docentes temporários que lecionem nas seguintes áreas:

Português/Inglês;

Engenharia Ambiental e Sanitária;

Engenharia Civil / Estruturas e Infraestrutura de Vias;

Engenharia de Controle e Automação / Sistemas Microprocessados.

A carga horária pode ser 20 ou de 40 horas semanais, de acordo com o quadro de distribuição de vagas por área de conhecimento e habilitação exigida. O salários variam entre R$ 2.437,59 e R$ 6.356,02.

Seleção dos inscritos

A seleção dos inscritos será realizada em duas etapas: análise de títulos, não presencial, e a prova de desempenho didático, que será de forma presencial.

Análise de títulos (etapa não presencial)

Na etapa de análise de títulos, o candidato deverá fazer o envio (upload) do Currículo Lattes com a devida documentação comprobatória dos itens a serem pontuados neste processo seletivo simplificado e documento com foto na página de Concursos, entre os dias 16 e 30 de novembro. O resultado final da análise de títulos será divulgada no dia 7 de dezembro.

Prova de desempenho didático com arguição (etapa presencial)

Os candidatos aprovados para a segunda etapa do processo seletivo farão a prova de desempenho didático no dia 11 de dezembro. O sorteio de ponto, a escala de horários e as salas das provas de desempenho didático serão divulgados no dia 8 de dezembro na página do processo seletivo simplificado.

Os selecionados nas vagas reservadas para candidatos negros serão convocados também para o procedimento de heteroidentificação, que será realizado na modalidade presencial, no dia 15 de dezembro.

O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de dezembro.