IGH abre 475 vagas com salário de R$ 9 mil para hospitais de Goiás

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu as inscrições para um processo seletivo com 475 vagas em três hospitais de Goiânia e Aparecida. As oportunidades são para cadastro de reserva e os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 9,1 mil. A inscrição é gratuita.

Segundo o edital, as oportunidades são para trabalhar no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) ou no Hospital Estadual da Mulher (Hemu). A carga horária varia entre 18h e 44h semanais.

Os interessados devem fazer a inscrição entre os dias 15 e 22 de fevereiro exclusivamente pelo site do IGH. É preciso cadastrar o currículo na vaga de interesse pelo ícone Cadastre-se no nosso banco de dados e o candidato deverá preencher o formulário disponível na opção 'Quero me cadastrar'. O processo seletivo também inclui vagas para pessoas com deficiência.

Vagas oferecidas

As oportunidades de trabalho para cadastro reserva são para agente de portaria, analistas administrativo, de qualidade e de sistema; assistentes social, administrativo, de faturamento, social e de TI; auxiliares administrativo, estoque, farmácia, lavanderia, laboratório, manutenção, operacional.

Há vagas também para biomédico, cardiologista, eletricista, encarregado de manutenção, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, eletrotécnico, farmacêutico, faturista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ginecologista, instrumentador cirúrgico, médico do trabalho, obstetra.

E ainda para motorista, motorista de ambulância, nefrologista, oficial de manutenção, pedreiro, pintor, psicólogo, recepcionista, técnicos de enfermagem, de imobilização ortopédica, de laboratório e em segurança do trabalho; e tutor de residência de enfermagem.