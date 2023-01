Igreja com mais de 100 anos será restaurada em Aparecida de Goiânia

Os barulhos de reforma já podem ser ouvidos por quem passa pela Praça da Matriz, no Centro de Aparecida de Goiânia. Tudo porque as obras de restauro do Santuário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, uma das igrejas mais antigas de Goiás, começam a tomar forma a partir desta semana. Foram destinados R$ 1.492 milhão para o restauro do bem com mais de 100 anos e que ilustra a história da segunda maior cidade goiana.

Os trabalhos começaram com a retirada do piso e higienização de todo o local. O restauro só foi possível por meio do convênio firmado entre o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) e a Prefeitura Municipal de Aparecida. A verba destinada vem por meio de repasse de emendas parlamentares dos deputados federais Francisco Júnior (PSD) e Professor Alcides (PL) e contrapartida da Prefeitura de Aparecida.

“A igreja é, na verdade, a própria história de Aparecida. Durante décadas o santuário foi palco para casamentos, batizados e missas. É o nosso maior patrimônio histórico”, explica o prefeito Vilmar Mariano (Patriota). Primeira igreja erguida no município em 1922, a edificação preserva a cruz de aroeira pregada pelos fundadores da cidade.

O restauro priorizará a preservação das características originais da igreja. Será revitalizado, por exemplo, o altar, todo em madeira, parte elétrica e hidráulica, alvenaria e tabuado. Também será instalado um novo sistema de sonorização e videomonitoramento, adequando o edifício para receber uso contemporâneo.

“O bem tem problemas de fundação, estrutura e infiltração. É necessário fazer uma vala de drenagem externa a fim de reduzir a infiltração”, explica o superintendente do Iphan em Goiás, Alysson Cabral. A igreja já havia recebido outras restaurações em décadas anteriores, mas, é a primeira vez em que o Iphan faz o direcionamento de verba para a preservação da igreja.

A ideia é manter os materiais e ornamentos originais de quando a igreja foi erguida, adaptando o edifício histórico para os tempos atuais. A estimativa é de que as obras sejam concluídas em janeiro de 2023. “O telhado do santuário não está adequado ao uso e outro problema visível está no piso tabuado, pois as peças estão danificadas”, salienta Cabral.

O convênio prevê que o Iphan faça a fiscalização juntamente com a prefeitura durante o andamento da obra pelos próximos 12 meses. De acordo com Cabral, o bem não é tombado a nível federal e nem estadual, apenas no nível municipal. “Devido a sua importância local, a paróquia possui grande valor para os moradores da cidade, ela começou a ser construída em 1922 na mesma época que o município. O templo faz parte da história de Aparecida desde o início”, destaca o superintendente do Iphan.

Praça

Localizada na Praça da Matriz, coração de Aparecida, a igreja faz parte da paisagem local e ajuda a desvendar a história e as tradições goianas do município. Segundo relatos históricos, a primeira missa que fundou a cidade foi realizada no dia 11 de maio de 1922, ao redor da cruz de aroeira pregada no meio da praça. De paróquia, a igreja foi elevada a santuário em 2018, e é uma das primeiras dedicadas à Padroeira do Brasil em Goiás. O templo foi erguido em um dos pontos da rota histórica dos missionários católicos.

Além do restauro do santuário, a prefeitura de Aparecida também quer revitalizar toda a Praça da Matriz. O prefeito Vilmar Mariano adianta que já solicitou um projeto que contemple a praça e seu entorno. “O projeto ainda é embrionário. Queremos fazer com que a praça fique mais moderna, mas respeitando os moldes originais de quando foi criada. O desejo é resgatar a história goiana”, reflete.