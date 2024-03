Igreja e Prefeitura de Trindade avançam os preparativos para Romaria 2024

Em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, já estão a todo vapor os preparativos para a Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno 2024. A expectativa da reitoria do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e da prefeitura local é superar a marca de 3,6 milhões de devotos registrada no ano passado. O Santuário Basílica está recebendo melhorias no telhado e um novo espaço administrativo para atender melhor os fiéis durante a maior festa religiosa do Centro-Oeste, que acontecerá de 28 de junho a 7 de julho.

A força-tarefa preparatória para a romaria se intensificou em janeiro, mobilizando representantes da Prefeitura de Trindade e do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O reitor, missionário redentorista, padre Marco Aurélio Martins, explica que o espaço administrativo vai preencher uma lacuna no santuário. “Nunca tivemos salas para a reitoria, para a prefeitura litúrgica e para os atendimentos pastorais. A partir de agora os serviços terão mais qualidade.” A obra será entregue no próximo mês de abril. Também está em andamento a renovação do telhado, do forro e da iluminação interna da basílica.

Uma novidade implementada na romaria de 2023, as missas campais, terá continuidade este ano. Todas as principais celebrações serão do lado de fora do Santuário Basílica. “Foi uma experiência que deu muito certo. Os devotos ganharam mais liberdade de acesso”, relata o reitor. A iluminação externa foi toda trocada e serão adicionados dois tablados nas laterais do altar externo. O objetivo é acomodar melhor os convidados, corais e bandas, como a da Vila São Cottolengo.

O Espaço do Carreiro, também criado no ano passado, será ampliado para a romaria deste ano. “Ele é importante porque o carreiro gasta muito no caminho para Trindade. Ele assume compromissos de um ano para o outro e ainda tem de alugar pasto para acomodar o gado quando chega aqui, agora nós oferecemos esse pasto. No ano passado deu muito certo e neste ano vamos repetir a dose e com espaço ampliado”, salienta o reitor. Ele estima que são mais de 3 mil animais à frente dos carros de boi, um dos símbolos da romaria.

No último dia 3, com a presença do prefeito de Trindade, Marden Júnior, e outras autoridades municipais, o reitor Marco Aurélio Martins apresentou durante a 6ª novena solene em preparação para a Romaria 2024 o tema da festa: “Pai Eterno, a vós nossa oração”, seguindo orientações do papa Francisco de incentivar os fiéis a praticar gestos de gratidão. Na mesma celebração foi lançada a nova identidade (cartaz), e o hino da romaria 2024, composto em parceria pelos padres Wallison Rodrigues, Kaique Batista Lopes e Rodolpho Machado.

Este ano, o número de celebrações no canteiro de obras do novo Santuário Basílica durante a romaria, vai aumentar. Haverá missas diárias no local, segundo padre Marco Aurélio. O objetivo é aproximar cada vez mais os devotos da construção. A reitoria trabalha com a estimativa de, em três anos, inaugurar o equivalente a um quarto da obra que terá 450 mil m² de área construída. “Já fizemos o Setor A, que vai receber a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estamos concluindo o Setor F, que terá a capela do Santíssimo, duas estruturas gêmeas”, detalha o reitor.

Campanha para trazer os sinos da Polônia

Uma das novidades da Festa de Trindade de 2024 será a campanha que a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e a reitoria do Santuário Basílica vão desencadear para mobilizar os devotos no sentido de trazer, de Cracóvia, na Polônia, os sinos do novo santuário. Conforme padre Marco Aurélio, várias reuniões estão sendo feitas para destrinchar os trâmites burocráticos que envolvem o traslado desde o porto de Gdansk, no país do leste europeu, passando pelo porto de Santos (SP) até Trindade. Nesta quarta-feira (13), o reitor estará em Brasília para discutir questões da documentação. “Por causa disso, ainda não sabemos o custo dessa operação.”

A campanha terá um curta-metragem com a história dos sinos, fabricados na Polônia, que irão compor o campanário do novo santuário. O principal deles é o Vox Patris (Voz do Pai), considerado o maior do mundo. A peça de 55 toneladas, tem 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. O sino foi feito em bronze, com 78% de cobre e 22% de estanho. Além dele há outros quatro sinos, já batizados de Quarteto Ideal. Cada um tem o nome de um evangelista: São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João. Todo o campanário terá 73 peças, 68 de menor porte que ficarão em um carrilhão.



Viaduto tem 30% das obras concluídas

Em construção, as obras do Viaduto Portal da Fé, na confluência das GOs 060 e 469, o principal acesso a Trindade, estão dentro do cronograma estabelecido, de acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). O início dos trabalhos ocorreu em agosto de 2023, com previsão de entrega em 18 meses. Até o momento foram executados 30% dos serviços. “Nossa expectativa é entregar até o final do ano, mas vai depender das chuvas”, afirma o presidente do órgão, Lucas Vissoto.

Ele tem feito reuniões com o prefeito de Trindade, Marden Junior, e vai se encontrar com o reitor do Santuário Basílica, para definir as melhorias de acesso à Trindade durante a romaria. O viaduto terá 278 metros de comprimento, incluindo as rampas de acesso, e uma rotatória sob a parte elevada. O investimento previsto é superior a R$ 14 milhões. Pelo local, trafegam diariamente mais de 47 mil veículos que se deslocam entre Goiânia e Trindade, além de municípios da região Oeste do estado, como Iporá e Piranhas.

Lucas disse que a Goinfra elabora os projetos de mais duas grandes estruturas na GO-060, entre Goiânia e Trindade. São trincheiras que serão construídas nas imediações do posto da Polícia Rodoviária Estadual, perto do Setor Maísa, em Goiânia, e outra já em Trindade, próximo à fábrica da Coca-Cola. “Nosso projeto é licitar e deixar tudo pronto para dar a ordem de serviço logo após a festa de Trindade, no meio deste ano.” Com o Viaduto Portal da Fé e as duas trincheiras vai melhorar muito o tráfego na Rodovia dos Romeiros.”

A Goinfra vai preparar, para a Semana Santa, todas as estações da Via Sacra, um dos marcos da rodovia entre Goiânia e Trindade. Já para a romaria, estão previstos melhoramentos do Centro de Atendimento ao Romeiro. Segundo Lucas, os 18 km que ligam a capital a Trindade estão com boa sinalização e pavimentação sem buracos. A iluminação no trecho cabe às prefeituras, conforme prevê decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).