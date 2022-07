Imas retoma atendimentos de urgência e emergência em pediatria

Usuários do Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Servidor (Imas) podem contar com o retorno do atendimento de urgência e emergência na área de pediatria a partir desta terça-feira (12), depois de 10 dias suspensos, de acordo com o órgão. Por enquanto, o serviço será ofertado somente no Instituto Goiano de Pediatria (Igope), o qual também é responsável pelos atendimentos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aos pacientes do plano de saúde.

Segundo o presidente do Imas, Welmes Marques, além do Igope, há negociação com outro hospital de Goiânia para que possa também realizar o atendimento de urgência e emergência. Atualmente, o plano de saúde tem mais de 80 mil usuários.

O DAQUI tem mostrado nos últimos meses que o Imas enfrenta uma série de crises financeiras e administrativas. Em março deste ano, 250 unidades de saúde suspenderam o atendimento pelo plano. Hospitais, laboratórios, clínicas de imagem e concológicas alegaram que estavam há até 10 meses sem receber o repasse financeiro do órgão. Na época, a dívida referente ao ano de 2021 foi estimada em R$ 50 milhões.

Já em abril, o Imas empossou seu quarto presidente dentro de um período de um ano e meio. O atual presidente, Welmes Marques, assumiu o lugar de Jefferson Leite em menos de dois meses de presidência, após queixas constantes de falta de diálogo.