Imersão ao universo de Clarice Lispector começa nesta quinta-feira (26) no Mutirama

Os apaixonados por literatura e pela obra de uma das maiores escritoras do País, Clarice Lispector, têm a oportunidade de fazer uma imersão na obra da autora durante quatro dias.

O "Caminhão de Histórias – Que Mistérios tem Clarice" estaciona no Parque Mutirama, no Centro da capital, nesta quinta-feira (26) e fica até domingo (29), das 10 às 17 horas.

A mostra gratuita conta com exposições, contação de histórias e outras atividades. O projeto tem como objetivo promover a cultura, a literatura e reflexões sobre o universo infantojuvenil criado por Clarice Lispector, além de aproximar crianças, jovens e adultos de umas das escritoras mais importantes do século 20. Entre as obras apresentadas estão A Vida Íntima de Laura, O Mistério do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes.

A ação é promovida pelo Instituto do Grupo CCR, que administra o Aeroporto de Goiânia. O Mutirama está localizado na Av. Contorno, Centro, Goiânia.