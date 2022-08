Incêndio atinge bar do Setor Marista, em Goiânia

Atualizada às 9h00*

Um incêndio atingiu o anexo de um bar, na madrugada desta segunda-feira (22), em Goiânia. Segundo informações preliminares, o fogo teria começado por volta das 3h em uma estrutura que faz parte do Velho Texas, localizado na Alameda Dr. Sebastião Fleury, no Setor Marista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as viaturas chegaram ao local, o prédio já havia sido tomado pelo fogo. As chamas foram controladas após 30 minutos de incêndio. O bar estava fechado no momento em que o fogo começou, não houve vítimas, portanto.

O tenente dos Bombeiros, Diogo Pimenta, explicou que precisaram conter o fogo na parte externa, para então chegarem à parte interna sem risco de desabamento. As chamas foram contidas antes de atingirem o depósito de gás do estabelecimento.

Ainda de acordo com o tenente, a origem e a causa do incêndio ainda não foram identificadas, e o local passará por perícia. No entanto, a corporação identificou bastante material inflamável e acredita que a madeira das mesas e cadeiras tenha colaborado para a rápida disseminação das chamas.