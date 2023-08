Incêndio atinge Morro da Serrinha pela segunda vez em menos de duas semanas

Um incêndio atingiu o Morro da Serrinha, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (11). O Corpo de Bombeiros informou que 1h depois o fogo ainda não foi controlado e que foram enviados dois caminhões com água e uma camionete para o combate. A corporação afirmou que não foi pedido reforço de veículos ou militares.

O fogo começou por volta de 19h e foi extinto tempo depois. De acordo com os Corpo de Bombeiros, a prioridade no combate é a proteção de moradias e outros locais com a presença de pessoas.

Os bombeiros ainda não sabem o que causou as chamas, mas acreditam que seja causa humana, em razão do local do incêndio ser povoado. O motivo, porém, ainda não pode ser confirmado.

Casos seguidos

Há pouco mais de uma semana, no dia 3 de agosto, outro incêndio atingiu o lugar e se espalhou para casas. O morro precisou ser evacuado e o acesso à rua 1112 foi bloqueado. O Daqui apurou que 70% do local foi atingido e 15 mil litros de água foram usados.

O combate levou mais de duas horas.