Incêndio atinge restaurante e deixa feridos, em Goiânia

Um incêndio de grandes proporções atingiu um restaurante nesta quinta-feira (25), no Setor Nova Suíça, em Goiânia. Moradores filmaram o momento em que as chamas tomaram conta do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar conter o fogo. Três pessoas sofreram queimaduras e uma inalou fumaça, segundo os bombeiros.

Os bombeiros informaram que o incêndio teve início em um caminhão que realizava o abastecimento com Gás Líquido de Petróleo (GLP), e depois passou para o estabelecimento. Três homens que faziam os trabalhos de operação no caminhão, sofreram queimaduras e foram levados para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Uma quarta pessoa, do sexo feminino teria inalado fumaça, ainda não há informações se ela precisou ser levada para o hospital. A equipe informou que o fogo foi controlado e a os bombeiros agora fazem o rescaldo.

O Hugol atualizou o estado de saúde dos três pacientes na tarde desta quinta-feira (25). Segundo o hospital, um dos pacientes apresenta estado geral grave e está respirando com ajuda de aparelhos. Os outros dois internados estão em estado regular, conscientes e respirando espontaneamente.