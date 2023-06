Incêndio destrói loja de calçados durante Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade; vídeo

Colaborou: Samantha Souza

Uma loja de calçados pegou fogo na manhã desta quinta-feira (29), no Setor Por Setor Pontakayana, em Trindade, onde acontece a Romaria do Divino Pai Eterno. De acordo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas logo no início da tarde, porém o fogo deixou toda a estrutura do estabelecimento comprometida e, por isso, o local foi isolado.

A suspeita é de que as causas do incêndio seja uma manutenção, que era realizada no interior da loja. Porém, segundo o Corpo de Bombeiros, a informação só deve ser confirmada após a realização de uma perícia.

Segundo o Tenente Luiz Henrique Salomão, o teto da loja, assim como parte das paredes de sustentação, caíram. Com as estruturas condenadas, o militar afirma que o local corre risco de desmoronamento. A loja está isolada e o Corpo de Bombeiros realiza o rescaldo, para evitar que novos focos de fogo surjam.

Ao todo, 23 bombeiros com nove viaturas, sendo cinco especializadas, atuaram no combate às chamas, todos do 15° Batalhão Bombeiro Militar de Trindade. Ainda conforme segundo o Tenente Luiz Henrique Salomão, foram necessários 40 mil litros de água para controlar as chamas.