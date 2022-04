Incêndio em shopping de Goiânia se concentrou em quatro salas de cinema

O incêndio registrado no terceiro andar do antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia, se concentrou em quatro das cinco salas de cinema. A quinta ficou intacta. Até a bomboniére que fica na entrada das salas de exibição não sofreu danos. Equipes da Defesa Civil estadual e municipal farão vistoria e análise dos danos, mas ainda não há previsão de liberação do acesso.

O tenente do Corpo de Bombeiros Rafael Siade explica que ainda não é possível saber o que causou o fogo, mas informa que ele se propagou pelo telhado. Desta forma, pode ter iniciado pela rede elétrica, mas isso só será confirmado depois de perícia. As quatro salas atingidas ficaram destruídas. A quantidade de material combustível, como carpete e almofadas das poltronas ajudaram no avanço do incêndio.

A área de alimentação que fica no mesmo andar das salas de cinema não tiveram danos pelo incêndio, apenas fuligens. Tenente Siade detalha que o fogo começou por volta das 16 hora e que, por volta de 21 horas ele foi controlado e os últimos focos eliminados na madrugada. Por volta das 9 horas da manhã desta terça, foi informado oficialmente que não havia mais fogo no local.

Lojas estão fechadas

Dezenas de funcionários estiveram na porta do shopping na manhã desta terça sem saber se seriam ou não liberados para entrar e verificar como estavam as mercadorias e as lojas. A entrada não foi permitida e ainda não há previsão para isso. Coordenador operacional da Defesa Civil municipal, Anderson Marcos de Souza explica que depois da perícia da Polícia Civil e dos Bombeiros, vão analisar a estrutura junto com os engenheiros da obra para a decisão sobre liberação.

Souza reforça que a entrada só pode ser feita com total segurança, mesmo que aparentemente não haja dano visível. “Vamos verificar as características pós-incêndio. A parte de baixo, onde ficam as lojas, não foi afetada, mas o acúmulo da água usada no combate ao fogo pode causar dano no forro, por exemplo.” O lugar segue isolado desde o início do fogo e não há previsão de liberação.

Mostra de cinema adiada

Em função do ocorrido, a 14ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que ocorreria entre os dias 8 e 21 de abril no local, teve de ser adiada. A última edição da mostra ocorreu em 2020 e o retorno deste ano trazia grande expectativa com apresentação de mais de 100 filmes.

Os Bombeiros realizaram a perícia que compete a eles, mas ela serve apenas para coleta de informações sobre causa e consequências do incêndio. A Superintendência da Polícia Técnico Científica (SPTC) também fará perícia no local. A investigação ficará sob a responsabilidade do 1º Distrito Policial. A Rua 21 segue interditada para passagem de veículos.