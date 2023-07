Include abre inscrições para curso gratuito de robótica em Goiás

O programa Include, do Instituto Campus Party, anunciou que estão abertas as inscrições para o curso gratuito de robótica em Goiânia. Serão ofertadas 75 destinadas a jovens de escolas públicas, com idade entre 10 e 18 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo link do instituto.

Nos últimos três anos, foram matriculados mais de 3 mil estudantes nos 26 laboratórios Include do Estado. As unidades laboratórios Include estão localizadas nos municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Pirenópolis, Aruanã, Mozarlândia, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Monte Alegre, Mambaí, Uruana, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, São Luís de Montes Belos e Cristalina.

O programa Include foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), e tem o objetivo de inserir jovens de comunidades carentes no ambiente digital, possibilitando o conhecimento das novas tecnologias e abrindo oportunidades nos estudos e no mercado de trabalho.