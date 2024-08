Influenciador é preso suspeito de desviar doações feitas para a filha com paralisia cerebral

O influenciador Igor Viana, suspeito de maus-tratos contra a filha de 2 anos que tem paralisia cerebral e de desviar doações feitas para a criança, foi preso por estelionato, segundo a delegada do caso, Aline Lopes. A prisão ocorreu em Goiânia, nesta sexta-feira (2), segundo a Polícia Civil (PC). A defesa de Igor informou, por meio de nota enviada ao POPULAR, que não teve acesso à representação da autoridade policial ou decisão judicial pela prisão e que Igor "colaborou com toda a investigação".

De acordo com a delegada, Igor e a mãe da criança, Ana Vitória Alves dos Santos, são investigados "pelos crimes de estelionato, desvio de provento de pessoa deficiente, discriminação de pessoa deficiente, maus-tratos e constrangimento de criança". Ela ainda explicou que a prisão dos dois foi pedida durante as investigações e negada pela Justiça de Goiás.

No entanto, segundo Aline, "surgiram novos elementos que deixaram evidente o cometimento do crime de estelionato e ainda que eles estariam atrapalhando as investigações". Por isso, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva contra Igor. O suspeito foi encontrado em Goiânia, em um apartamento que alugava por meio de aplicativo. Conforme informou a delegada, Igor já foi recolhido à Unidade Prisional de Anápolis e está à disposição do Poder Judiciário.

Em nota, a defesa dele afirma que "não há qualquer fato novo ou contemporâneo que pudesse justificar o pedido de prisão preventiva de Igor". Finaliza dizendo que "assim que tiver acesso à decisão, tomará as medidas cabíveis a fim de demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva do acusado". (Confira nota abaixo)

Maus-tratos

A investigação contra Igor e a mãe da menina teve início em 20 de junho, em Anápolis, após a polícia receber várias denúncias - entre elas, mais de 30 via WhatsApp - de que Igor estaria negligenciando o tratamento da filha, como a aspiração (fazer a sucção da saliva) nos horários corretos, e vivendo em um ambiente sujo.

A delegada Aline Lopes afirmou que o pai faz publicações na internet debochando da criança por conta de sua deficiência. Em um dos vídeos publicados nas redes sociais dele, Igor pede à filha para ir ao mercado e após aguardar a resposta dela a chama de inútil. "Além disso, há informações de que ele fazia lives na internet xingando a mãe da criança, fazendo uso de maconha na frente da criança. [...] Ele publicou alguns vídeos em que ele zomba da criança devido à deficiência que ela possui", explicou a delegada. (Veja o vídeo acima)

Questionado sobre ter os vídeos publicados em que insulta a criança, o influencer respondeu que criou um personagem para ironizar os pais que acham que seus filhos deficientes são inúteis. "Não, eu não acho que minha filha seja inútil, eu não acho que ela seja inválida, eu não acho que ela seja um castigo de Deus e eu jamais pensei no meu coração em abandonar ela em um orfanato", disse.

Em um áudio, o influenciador alegou que a criança "é chata" e que já deu muito trabalho para ele, tendo vontade às vezes "de largar na porta do orfanato". "Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta", disse.

Guarda da criança

O Conselho Tutelar retirou a menina, de 2 anos, da guarda do influenciador Igor Viana e de Ana Vitória Alves dos Santos. No momento da entrega da criança, o pai teria debochado da situação e imitado a filha deficiente para os policiais e para a conselheira tutelar. A delegada Aline Lopes explicou que a criança ficará sob a guarda provisória da avó paterna enquanto ocorrem as investigações.

"A criança está sob um termo de responsabilidade, uma espécie de guarda provisória, que o Conselho retira aquela criança dos pais e entrega para uma outra pessoa responsável até que haja uma decisão judicial sobre a guarda", explicou. À reportagem, a conselheira tutelar Grazielle Ramos disse que na ocasião da entrega da criança, Igor foi resistente e ainda teria ironizado a situação.

Na época, Igor disse que iria recorrer na Justiça à guarda da menina: "O Conselho Tutelar é um órgão do Estado, foi a decisão deles. O que eu vou poder fazer é recorrer dessa decisão até a última instância e eu espero que a justiça seja feita nesse caso."

Nota da defesa de Igor

"A defesa do Sr. IGOR DE OLIVEIRA VIANA, vem esclarecer que até o presente momento não teve acesso a representação da autoridade policial pela prisão de Igor Viana, nem mesmo a decisão judicial que decretou a prisão, haja vista que a representação e a decisão tramitam em sigilo na comarca de Anápolis-GO.

Informamos que é com grande surpresa que recebemos a notícia da prisão de Igor Viana, que colaborou com toda a investigação, já prestou esclarecimentos a autoridade policial e forneceu todos os documentos e objetos que foram solicitados.

A defesa esclarece que não há qualquer fato novo ou contemporâneo que pudesse justificar o pedido de prisão preventiva de Igor.

Por fim, a defesa informa que assim que tiver acesso a decisão, tomará as medidas cabíveis a fim de demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva do acusado."