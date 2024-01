Influenciadora digital de Anápolis denuncia que teve casa furtada após postar vídeo com caixa cheia

Uma influenciadora digital de Anápolis denuncia que teve a casa furtada após postar um vídeo com uma caixa cheia de dinheiro. O dinheiro, segundo ela, seria usado para pagar uma cirurgia. O caso aconteceu na quinta-feira (11), no bairro Vila Norte.

À Polícia Militar, a influenciadora relatou que saiu de casa na noite da quarta-feira (10) e que, ao retornar, na madrugada, encontrou a casa toda revirada. Ela contou que deu falta de uma TV de 60 polegadas, 12 perfumes importados e cerca de R$ 12 mil em espécie. De acordo com ela, as portas de entrada e dos fundos da casa estavam destrancadas.

Após receber críticas, a influenciadora usou as redes sociais para falar sobre o ocorrido.

“Eu não saquei [o dinheiro] e postei. Eu postei esse vídeo em casa, de um perfume que eu tinha comprado. Tinha sacado porque eu ia comprar um carro e no pix eu não tinha controle, sempre gastava mais do que devia. Mais uma lição para a vida, dinheiro é no banco, e sua vida pessoal é no off, você não precisa provar nada pra ninguém”, afirmou.

O Daqui entrou em contato com a influenciadora na manhã desta sexta-feira (12) e aguarda retorno. O Daqui também entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que não foi procurada sobre o caso.