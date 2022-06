Influenciadora que zombou de vagas para autistas é indiciada por crimes de discriminação

A maquiadora e influenciadora digital, Larissa Rosa, foi indiciada pela Polícia Civil pelos crimes de incitação à discriminação de pessoas portadoras de deficiência e às pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+. A investigação começou depois que ela gravou um vídeo zombando das vagas de estacionamento em um shopping de Goiânia que são exclusivas para autistas. Caso segue agora para análise do Ministério Público.

Na ocasião, a influenciadora compartilhou os vídeos no grupo de melhores amigos do Instagram. “Agora tem vaga exclusiva para autista. O mundo está muito difícil. Quero saber quando que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente”. As imagens viralizaram depois que um de seus amigos filmou a tela e compartilhou de forma pública.

Além disso, nas imagens, Larissa ainda diz: “A vaga é tão colorida que eu achei que era pra viado”. A mãe dela, que também aparece nas gravações, não foi indiciada por não ter ficado comprovado que ela participou dos comentários.

Em seu depoimento, a maquiadora alegou que não teve a intenção de ofender ninguém com seus comentários. Ela chegou a fazer um pedido público de desculpas logo após a circulação dos vídeos. “Me desculpem de todo o coração. Foi uma brincadeira péssima. Não representa o que eu penso. Não sei se isso muda alguma coisa, mas só tinham 18 pessoas nos meus melhores amigos. Então, eu pensei muito pouco na hora de falar”.

O delegado que investigou o caso, Joaquim Adorno, informou que não dará detalhes sobre a conclusão do inquérito. A defesa técnica da senhora Larissa Rosa, através do advogado Dr. Regis Davidson, informou que a mesma colaborou com todas as informações e esclarecimentos a autoridade policial. "Sobre o indiciamento pela autoridade policial em momento oportuno irá se manifestar processualmente", disseram em nota.