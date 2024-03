Ingoh suspende atendimento ao Imas por falta de pagamento

O Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) suspendeu os atendimentos a pacientes do Imas, plano de saúde dos servidores municipais de Goiânia. Segundo informado pelo instituto, há 11 meses não são feitos repasses financeiros por parte do Imas.

"Temos compromisso com a população e com as 131 vidas que estão sob os nossos cuidados, além de suas famílias, mas chegamos no limite e não temos possibilidade de comprar os medicamentos para continuidade dos tratamentos no mês de abril por falta de pagamento”, informou a diretora financeira do Ingoh, Fabiane Fries.

De acordo com a diretora, desde o último dia 8, a unidade já não atende novos pacientes do convênio, pois o instituto estava tendo que “tirar do próprio caixa para manter a compra de medicamentos, que possuem tecnologia avançada e são de alto custo”. “Nossos recursos se esgotaram”, frisou Fabiane.

O Ingoh também informou que buscou “insistentemente” negociações com o Imas, mas a atual gestão, que assumiu há cinco meses, não sinalizou nenhum movimento para a resolução, “respondendo com “promessas e ameaças”.

Desde que assumiu em outubro, a atual gestão efetuou apenas um pagamento, em dezembro, referente aos serviços prestados em abril/2023. O impacto social da suspensão do atendimento é incalculável. São pessoas que já têm muitas dores: físicas, emocionais, familiares, espirituais… a última coisa que deveriam era sentir a dor de ter quebrada a esperança que depositam em seus médicos, enfermeiras e em todos os profissionais da saúde envolvidos no cuidado, e também na nossa instituição” declarou Maysa Gomes, gerente de assistência do Ingoh.

Outro ponto citado pela gestora é o fato de que os hospitais suspenderam as internações pelo Imas, “e hoje há apenas um hospital capacitado para receber pacientes oncológicos graves para internação”.

"A retaguarda hospitalar para os pacientes com câncer está restrita. Há de se ter zelo e respeito pelo ser humano, especialmente numa situação vulnerável, que é a do paciente com câncer”, concluiu a gestora.

O outro lado

Em nota, o Imas informou que foi notificado sobre um possível descredenciamento do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh).

Temos ciência da importância dos serviços realizados pela instituição para atender os servidores municipais. Ressaltamos que os repasses em atraso estão sendo sanados de acordo com cronograma de reestruturação do IMAS estabelecido pela nova gestão do instituto, incluindo, o Ingoh.”

O comunicado diz ainda que a atual gestão “vem trabalhando desde outubro do ano passado com transparência e seriedade para encontrar soluções viáveis, cumprindo com todos os compromissos firmados pelo instituto”.

Por fim, informou que o Laboratório Hemolabor e o Centro de Oncologia IHG estão credenciados pelo instituto para realizar os exames e procedimentos necessários para atender aos pacientes.

