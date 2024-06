Ingressos solidários para a 5ª edição do projeto “Domingo Tem Teatro” estão disponíveis

A 5ª edição do projeto "Domingo Tem Teatro" promete uma manhã dedicada à cultura e à conscientização ambiental com o espetáculo "Emília em: Um Plano para Salvar o Planeta". A peça, que será encenada no dia 30 de junho, às 9h30 e às 10h30, no Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua 8, no Centro de Goiânia, levará crianças, jovens e adultos a uma aventura envolvente e educativa sobre a importância de cuidar do meio ambiente.



A partir das 9h, a criançada já poderá aproveitar diversas atrações gratuitas, como pintura no rosto, brincadeiras, algodão doce e pipoca. A edição de junho também terá apresentações juninas, além de pescaria e comidas típicas cobradas à parte. A entrada para o evento é 1kg de alimento não perecível, mas as vagas são limitadas e os ingressos devem ser reservados com antecedência pelo WhatsApp (62) 99411-2195.



Idealizado pela Cia de Teatro Carlos Moreira, o projeto Domingo Tem Teatro conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secult Goiânia, e integra o Centraliza, amplo programa de requalificação do Setor Central que tem como objetivo levar o goianiense de volta à emblemática região da cidade.



Sobre o espetáculo

"Emília em: Um Plano para Salvar o Planeta", da Cia de Teatro Carlos Moreira, é um espetáculo para toda as idades que utiliza a história de Emília e seus amigos dona Iara, seu Tartaruga, Visconde de Sabugosa, Marquês de Rabicó, Homem Aranha e LadyBug para conscientizar o público sobre os cuidados com o meio ambiente.



Através de músicas, brincadeiras e um enredo envolvente, a peça aborda temas como a poluição dos rios, as consequências do desperdício de água e os "4R's da sustentabilidade": reduzir, reutilizar, reciclar e repensar.



Ao longo da peça, as crianças aprendem, de forma lúdica, como praticar o consumo consciente e contribuir para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Ao final da apresentação, o público ainda é convidado a participar de uma brincadeira sobre coleta seletiva.





SERVIÇO

5ª edição do Projeto Domingo tem Teatro com o espetáculo "Emília em: Um Plano para Salvar o Planeta" e atividades recreativas

Data: Domingo (30/6)

Horário: A partir das 9h

Local: Teatro Carlos Moreira – Rua do Lazer (Rua 8), s/n, Centro

Ingressos: 1kg de alimento não perecível com reservas antecipadas pelo whatsApp (62) 99411-2195

Mais informações: instagram @ciadeteatrocarlosmoreira.go ou www.teatrocarlosmoreira.com.br

Vagas limitadas - Censura livre