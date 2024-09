Iniciativas gratuitas democratizam acesso a museus em Goiânia e Aparecida

O aplicativo “Fala Sério, aqui tem museu!”, que vem facilitando o acesso da população a museus e iniciativas culturais de Goiânia e Aparecida de Goiânia, terá novidades em setembro. Neste sábado (28), a CALÍOPE Projetos e Ações Patrimoniais, idealizadora do app, lançará outros dois projetos: os totens do “Aqui tem museu” e o podcast “Aqui tem história".

O lançamento acontecerá das 10 às 12 horas, no Museu Pedro Ludovico, localizado na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, número 133, no Centro de Goiânia. A ação será realizada durante a programação da Primavera dos Museus, evento nacional anual cujo objetivo é mobilizar museus brasileiros a elaborarem agendas especiais voltadas para um mesmo tema, que, neste ano, será “Museus, Acessibilidade e Inclusão”.

Segundo a museóloga Bárbara Freire, profissional à frente da CALÍOPE, as novas iniciativas dão continuidade às ações inovadoras propostas para aproximar a população de museus, centros e instituições culturais de maneira democrática.

“Uma parcela significativa da sociedade brasileira não tem acesso ou não frequenta museus. O nosso processo histórico-social impôs que o acesso à cultura pressuporia um conhecimento prévio específico ou um status social, elitizando esses espaços. Assim, essas iniciativas vêm como uma resposta a esse problema, uma proposta de democratização do acesso por meio de uma comunicação visual atraente e de fácil uso, linguagem simples e informação acessível sobre as instituições”, esclarece Freire.



Aqui tem museu

O “Aqui tem museu” propõe a sinalização e a difusão dos museus e centros culturais por meio da criação de espaços públicos lúdicos e educativos. São totens interativos e pinturas nas calçadas elaborados para aproximar museus e patrimônios da sociedade. Bárbara Freire explica que o projeto prevê jogos interativos para o público infantojuvenil, sinalizando que aquele espaço contém um museu e trazendo informações sobre ele.

“O ‘Aqui tem museu’ surge como proposta de potencializar a comunicação das instituições com a população. Percebo que, muitas vezes, as pessoas passam na porta dos museus, mas não sabem que aquele lugar se trata de um centro cultural, aberto ao público e com entrada gratuita”, afirma a museóloga. Freire reitera que o projeto também valoriza a perspectiva do direito das pessoas à cidade e da cidade como espaço educador, pois acredita que todos podem e devem ter acesso a esses espaços.



Aqui tem história

O “Aqui tem história”, por sua vez, é um podcast de audioguia de museus, buscando igualmente aproximar, interagir e tornar acessíveis as instituições de Goiânia e Aparecida de Goiânia. “Percebendo que muitos museus locais não possuem mediadores para atender as visitas espontâneas, o ‘Aqui tem história’ vem para sanar a necessidade de ampliar a comunicação sobre os museus e torná-la acessível a todos. Assim, conseguimos atender todos os públicos”, informa Freire.



O projeto vai apresentar aos seus ouvintes um pouco sobre a história de cada instituição e seus acervos, com uma linguagem acessível ao público deficiente visual, ao público infantil e, ainda, para pessoas não letradas. “O uso de audioguias disponíveis por meio de um podcast é uma forma de educação não formal que pode ser tanto divertida como extremamente didática”, completa a diretora da CALÍOPE.



Os episódios do “Aqui tem história” estão sendo criados a partir de roteiros escritos a várias mãos, com a coordenação de Bárbara Freire. Haverá produção de conteúdo sobre museologia, narrativa do roteiro e, ainda, proposta de ações de interação dos públicos ao final de cada episódio. A equipe de produção conta com profissionais de História, História da Arte, Arqueologia e Arquitetura e Urbanismo.



Um dos meios de acesso ao podcast se dará por meio de cartazes lambe-lambe, que estão sendo amplamente distribuídos em museus, centros e instituições culturais. Regiões próximas a esses espaços, pontos de ônibus, ruas de grande circulação da cidade, empresas parceiras e a rodoviária de Goiânia também são alvo da distribuição desse material.



Além disso, tanto o podcast do "Aqui tem história" como a localização dos totens interativos do "Aqui tem museu" poderão ser encontrados no aplicativo Fala Sério, que, por sua vez, está disponível para Android, via Google Play, e para iOs, via App Store, ou ainda neste link.



Expectativa positiva

Após o sucesso do “Sábado tem museu” – a primeira ação lançada pelo app Fala Sério, que já levou cerca de 370 pessoas a seis instituições na capital goiana e em Aparecida de Goiânia para visitas mediadas e gratuitas –, Freire afirma com entusiasmo que as estratégias de aproximação com o público goiano estão surtindo resultados positivos.



“Percebo, a cada evento, uma adesão cada vez maior das pessoas, com públicos já frequentes e uma parcela significativa de públicos novos. Espero que, com o ‘Aqui tem museu’ e o ‘Aqui tem história’, tenhamos efeitos similares, engajando a comunidade a seguir participando dos projetos culturais que acontecem em suas cidades”, finaliza.



Sobre a CALÍOPE

A CALÍOPE Projetos e Ações Patrimoniais atua em instituições e empresas de salvaguarda patrimonial e difusão cultural, com foco em museus e centros culturais. Presta serviços de Gestão Museológica, Conservação Preventiva, Documentação, Expografia e Ação Educativo-cultural. A instituição tem como missão oferecer produtos e serviços por meio de projetos e ações inovadoras nas áreas de Patrimônio Cultural e Museologia, para a gestão e preservação do patrimônio cultural de forma ética, com qualidade e respeito às pessoas.



Serviço: Lançamento dos projetos “Aqui tem museu” e “Aqui tem história”

Data: 28 de setembro (sábado)

Horário: das 10 às 12 horas

Local: Museu Pedro Ludovico (Rua Dona Gercina Borges Teixeira, número 133 – Centro, Goiânia)

Mais informações: aplicativo “Fala Sério, aqui tem museu!” e @falaserioapp (Instagram)