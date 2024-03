Inmet alerta para aumento de temperatura em Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para aumento de até 3°C nas temperaturas em Goiás. Segundo o instituto, as regiões Centro, Sul e Norte serão as mais afetadas. De acordo com o Inmet, o aumento da temperatura deve durar até o dia 19 de março.

Segundo a chefe do Inmet Goiânia, Elizabete Alves, o calor se deve a uma área de alta pressão, que está associada à massa de ar quente que predomina em grande parte em áreas do Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, no decorrer desta semana.

De acordo com o Inmet, a média de temperatura na região Sudoeste do estado é de 31°C e pode chegar a 36°C durante esse período.

Segundo Elizatebe, a temperatura deve começar a cair a partir do dia 20, voltando aos níveis considerados comuns durante essa época do ano.

Em Goiânia, a previsão para essa quinta-feira (14) é de pancadas de chuvas isoladas, com temperatura máxima podendo chegar a 34°C.