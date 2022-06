Inscrições abertas para cursos do Clube de Costura

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, está com inscrições abertas para os cursos: ‘Básico de Modelagem’ e ‘Corte e Costura’. As aulas são uma oportunidade para quem deseja desenvolver novas habilidades, empreender ou ter um hobby.



“Os cursos são práticos e fornecem uma boa base para quem quer entrar nesse mercado da moda ou conquistar uma vaga no setor”, conta Rogelia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura. Ela destaca ainda que a programação para o mês de julho será divulgada em breve, inclusive, oficinas infantis.



Confira os cursos, programação e valores para junho, abaixo:



Básico de Modelagem – Matutino

Data: 21 a 24/06/22 – Terça à sexta

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 16h

Investimento: 360,00

Sympla: https://www.sympla.com.br/basico-de-modelagem---matutino__1573113





Básico de Modelagem, Corte e Costura – Matutino

Data: 28/06 a 01/07/22 – Terça à sexta

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 16h

Investimento: 360,00

Sympla: https://www.sympla.com.br/basico-de-modelagem-corte-e-costura---matutino-copia__1573115