Inscrições para o concurso de Morrinhos com salários de até R$ 7,3 mil são prorrogadas

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Morrinhos foram prorrogadas até o dia 5 de maio. São 1.313 vagas para início imediato e formação de cadastro reserva, com remuneração variando de R$ 1.302 até R$ 7.364,03 de acordo com o cargo escolhido.

As inscrições são feitas pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/portal/login. Os valores dependem do nível de cada candidato sendo: R$ 50 para os cargos de nível alfabetizado (a); R$ 70 para ensino fundamental; R$ 120 para nível médio ou técnico; R$ 160 para nível superior.

De acordo com o edital as provas estão previstas para acontecer no dia 2 ou 9 de julho, no período matutino ou vespertino, dependendo do cargo escolhido. Um candidato pode fazer inscrição para mais de uma vaga desde que o dia e horário das provas não sejam os mesmos.

A seleção será pela prova objetiva em todos os cargos. Para o nível superior, haverá prova discursiva. Os candidatos para Agente Comunitário de Endemias e Agente Comunitário de Saúde farão curso de formação. E os candidatos a cargos de professor, vão ter prova de redação e análise de títulos.

Veja abaixo as vagas por nível de escolaridade:

— Nível Alfabetizado

Agente de Vigilância

Auxiliar de Obras e Serviços

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Póstumos

Borracheiro

Gari

Jardineiro

Motorista de Veículos Leves

Motorista de Veículos Pesados

Oficial de Obras e Serviços

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Máquinas Leves

Operador de Máquinas Pesadas

Pedreiro

Pintor

— Nível Fundamental

Auxiliar Administrativo

Carpinteiro

Eletricista

Eletricista para Veículos

Encanador

Mecânico de Máquinas e Veículos

Soldador

— Nível Médio

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente Administrativo

Agente de Trânsito

Monitor Educacional

Fiscal Consumerista

Fiscal de Posturas e Edificações

Fiscal de Tributos

Fiscal Sanitário

— Nível Técnico

Fiscal Ambiental

Técnico de Enfermagem

Técnico em Gesso Ortopédico

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Suporte de Tecnologia da Informação

— Nível Superior

Analista Ambiental

Arquiteto

Assistente Social

Biomédico

Bioquímico

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro de Tráfego

Engenheiro Elétrico

Engenheiro Mecânico

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Médico Veterinário

Nutricionista

Odontólogo I

Procurador do Município

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Professor – Artes

Professor – Ciências da Religião

Professor – Ciências Naturais

Professor – Educação Física

Professor – Geografia

Professor – História

Professor – Letras

Professor – Matemática

Professor – Pedagogia