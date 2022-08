Inscrições para o Fies começam nesta terça-feira; veja calendário

Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições às vagas do Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2022.

Os interessados devem acessar o portal do Ministério da Educação até as 23h59 de sexta-feira (12).

O Fies é um programa de concessão de financiamento para estudantes matriculados em cursos de ensino superior na rede privada. O valor financiado para pagamento das mensalidades só começa a ser cobrado após o aluno se formar.

Quem pode se inscrever no Fies? Pode se inscrever quem participou de qualquer edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e tenha obtido:

nota média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento; nota superior a zero na redação O candidato também deve possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 3.636).

Próximos passos Ao se inscrever, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa.

O resultado da seleção será divulgado em 16 de agosto.

Há ainda o prazo para aqueles que podem ser selecionados pela lista de espera, que ocorre entre os dias 22 de agosto e 22 de setembro.

Confira o cronograma da segunda edição de 2022 do Fies:

- De 9 a 12 de agosto: inscrição

- Dia 16 de agosto: resultado da chamada única e lista de espera

- De 17 a 19 de agosto: prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular

- De 22 de agosto a 22 de setembro: prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera