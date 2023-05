Inscrições para processo seletivo em hospitais da Grande Goiânia, com salários de até R$ 10 mil

Termina nesta sexta-feira (26), o prazo para inscrição no processo seletivo do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), para preenchimento de 180 vagas distribuídas entre o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa), o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e o Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as vagas são para formação de cadastro de reserva, e incluem pessoas com deficiência. As cargas horárias variam entre 18h e 44h semanais, com salários de até R$ 10.264,77.

Confira as vagas disponíveis:

Agente de portaria;

Analista administrativo;

Analista de contratos;

Analista de qualidade;

Analista de faturamento

Analista de sistema;

Assessor de diretoria;

Assistente administrativo;

Assistente de diretoria;

Assistente de T.I.;

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de estoque;

Auxiliar de farmácia;

Auxiliar de manutenção;

Auxiliar operacional;

Auxiliar de serviços gerais;

Biomédico (a);

Enfermeiro (a), enfermeiro (a) do trabalho;

Faturista;

Instrumentador cirúrgico;

Líder de higienização;

Maqueiro;

Médico (a) obstetra;

Motorista;

Motorista de ambulância;

Pedreiro;

Pintor;

Psicólogo (a);

Recepcionista;

Técnico (a) de enfermagem;

Técnico (a) de laboratório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.igh.org.br, no ícone “Cadastre-se no nosso banco de talentos”. Os candidatos devem incluir o currículo na vaga e unidade de saúde de interesse, e preencher o formulário eletrônico do sistema de cadastro de currículo do IGH, disponível na opção: “Quero me cadastrar”.