Instalação de vigas em ponte da BR-153 é concluída e trânsito está liberado

A Triunfo Concebra finalizou, na manhã deste domingo (10), o lançamento de 12 vigas que compõem a ponte que está em construção sobre o Ribeirão Santo Antônio, no km 508, em Aparecida de Goiânia, trecho que sofreu erosão em dezembro do ano passado.

Por causa da obra, o tráfego sofreu uma série de interdições ao longo do fim de semana. Para a instalação de cada viga, o trânsito no local ficou completamente parado por 20 minutos.

De acordo com a Concebra, o processo foi finalizado antes do prazo estipulado. Inicialmente, a expectativa era de que o serviço fosse realizado até as 18h deste domingo.

Ainda segundo a empresa, o tráfego está completamente liberado, com a recolocação da sinalização de divisão de pista. O trecho continua em mão dupla por causa da obra.

Em nota, a Concebra informou também que a etapa de finalização da ponte segue com armação e concretagem da laje sobre as vigas, colocação dos dispositivos de proteção lateral e concretagem das lajes de aproximação. Em seguida, a obra deve ser concluída com a pavimentação com concreto asfáltico.

A expectativa é que a ponte fique pronta ainda neste mês.