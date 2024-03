Instituo oferece curso gratuito de marketing digital para as vendas na Páscoa

Com a Páscoa chegando, fazer ovos de chocolate para vender pode ser uma boa alternativa para garantir renda extra, além de ser a data mais esperada do ano para quem já produz chocolate artesanal e trabalha com diversos tipos de doces, como: bombons, bolos, tortas, brigadeiros, entre outros.

De acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas), este é o segundo período comemorativo com maior movimento, ficando à frente da Black Friday e perdendo apenas para o Natal.

Com o intuito de promover caminhos de prosperidade aos pequenos negócios de alimentação, o Instituto Assaí, por meio do programa Academia Assaí, em parceria com o Sebrae, realizará no dia 12 de março, o curso online e gratuito “Marketing Digital na Páscoa: estratégias para vender mais”.

A aula, que terá conteúdo prático, abordará técnicas de comunicação, divulgação e promoção de vendas para que empreendedores(as) aumentem suas vendas no período da Páscoa, além de apresentar ferramentas existentes para este tipo de divulgação.

A capacitação tem duração de duas horas e acontecerá de forma online e ao vivo, no dia 12 de março, a partir das 18h. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de março, por meio do link.



Serviço: Curso: Marketing Digital na Páscoa: estratégias para vender mais

Data: 12 de março de 2024

Horário: das 18h às 20h

Plataforma: Youtube

Inscrições: até 11 de março - Link