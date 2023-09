Instituto Rizzo é palco do espetáculo ‘Ser-Tão de Fé e Guerra’

Apresentado pelo Coletivo de Teatro Veraneio, o espetáculo "Ser-Tão de Fé e Guerra" ocupa o Instituto Rizzo neste sábado (23), às 19 horas. Com entrada gratuita, a peça teatral é baseada nos filmes "Luneta do Tempo", "Antônio das Mortes" e "Deus e o Diabo Na Terra do Sol", e mostra saga das mazelas do povo nordestino brasileiro.

A produção retrata o embate de moradores do sertão diante do descaso das autoridades, prejudicando as condições materiais de vida dos sertanejos em meio ao messianismo e ao cangaço. Para a contextualização da peça, Lampião não teria morrido de uma vez, mas aos poucos, para vingar e aliviar a dor.

A peça tem direção do professor em Artes Shales Gomes. O elenco é formado pelos atores Eduardo Paiva, Felipe Nazario, Karina Duarte, Kethlen Pardo, Delícia Guimaraes e Matheus Rosa.