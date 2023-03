Instrutora de voo que morreu em acidente de avião sonhava ser piloto como o pai

A instrutora de voo Laura Graziella Trigueiro Botelho completou 29 anos no último dia 29 de janeiro. A jovem, que morreu em um acidente com avião pilotado pelo irmão dela, em Goiânia, é descrita pela família como "carinhosa, determinada e amorosa". A tia dela, Conceição Trigueiro, disse que a sobrinha sonhava em pilotar avião desde pequena, seguindo a profissão do pai.

"O pai dela foi piloto e ela decidiu que ia seguir a mesma carreira dele. Ela queria ser motivo de orgulho para o pai dela", disse a tia. "A Laura era alegre, decidida, determinada e amorosa com todo mundo", completou.

O sepultamento de Laura Botelho aconteceu nesta quinta-feira (2).

Laura Botelho era instrutora no Aeroclube de Brasília e formada em aviação civil pelo Centro Universitário ICESP. Nas horas vagas, a jovem fazia trabalho voluntário na Legião da Boa Vontade (LBV).

"Ano passado ela conseguiu doar 100 cestas de alimentos. Ela arrecadou com amigos, vizinhos e colegas e doou. Ela também fazia distribuição de brinquedos, balas, doces e biscoitos no dia das crianças. Era muito caridosa", contou a tia.

A tia dela contou que a jovem amava a profissão. "Ela era sempre muito alegre com os alunos. Fazia tudo certinho e pilototava por prazer", disse.

Acidente

A aeronave bimotor caiu em uma mata localizada atrás de um centro esportivo, no bairro Santa Genoveva, na última terça-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher de 29 anos ficou presa às ferragens da aeronave, teve fratura exposta em um membro inferior do corpo, além de laceração profunda. Já o irmão dela, Victor Trigueiro Botelho, que pilotava o avião, foi encontrado fora do avião e teve fratura no em um membro superior direito.

A instrutora de voo morreu na madrugada desta quarta-feira (1º). O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) disse que o irmão dela recebeu alta em seguida.