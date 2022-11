Internado com Covid-19, Jorge Kajuru é transferido de hospital

Após dois dias internado devido teste positivo para Covid-19, o senador Jorge Kajuru (Podemos) foi transferido nesta sexta-feira (25) para o Hospital DF Star, em Brasília, no Distrito Federal (DF). A assessoria do parlamentar afirma que o estado de saúde do paciente é estável.

“O Kajuru, que tem 61 anos, foi transferido de hospital e está sendo monitorado 24h pelo médico. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), terá alta apenas na segunda-feira (28) e o estado dele é estável”, informou a assessora Caroline da Luz ao DAQUI.

O senador foi internado na última quarta-feira (24) após testar positivo para a Covid-19. Na ocasião, a assessoria informou que Kajuru amanheceu com a garganta irritada, congestão nasal e febre de 38 graus. Além disso, destacou que o parlamentar tomou quatro doses da vacina.

“O seu estado geral é bom. Portador de diabetes, o senador Kajuru vai ser encaminhado para o hospital Santa Luzia, em Brasília, para que tenha assistência especializada em tempo integral. Com 61 anos, ele tomou as quatro doses de vacina contra a Covid-19”, disseram em nota.