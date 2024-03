Intestino Gigante de 20 metros alerta sobre câncer no Goiânia Shopping

O Goiânia Shopping recebe, de 21 a 24 de março, uma réplica gigante do intestino humano. A iniciativa é parceria da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva - capítulo Goiás (SOBED) com a Sociedade Goiana de Coloproctologia (SGCP) e integra as ações do Março Azul, uma campanha de conscientização sobre o câncer de intestino - segundo mais frequente entre os homens e mulheres.



A estrutura inflável, que tem 20 metros de comprimento e 3,5 metros de altura, permite que o visitante tenha uma experiência interativa, simulando uma colonoscopia. A visita ao interior do modelo é gratuita e dura aproximadamente 8 minutos.

Com a supervisão de monitores, será possível caminhar pelo interior da instalação gigante e visualizar exemplos das principais doenças que acometem o intestino, com destaque para o câncer, além de receber informações relativas à prevenção, diagnóstico e tratamento dessas doenças.



O intestino gigante ficará no estacionamento do shopping (entrada pela Av. T-15), das 10 às 22 horas.



Informações

Além da visita ao intestino inflável, o público terá acesso a informações sobre prevenção, sintomas e tratamentos do câncer de intestino com médicos, estudantes e residentes de Medicina, nutricionistas e psicólogos que estarão no local.



Caminhada

No dia 23 de março, a partir das 9 horas, o Movimento Março Azul fará uma caminhada no Parque Vaca Brava e uma Aula de Cycle para chamar a atenção sobre a importância da prevenção do câncer de intestino. A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição. A sugestão é que os interessados vistam a cor azul. De acordo com a organização da caminhada, mais de 200 idosos já confirmaram presença.



Intestino Gigante - Março Azul

Local: Goiânia Shopping - Estacionamento

Data: de 21 a 24/03

Entrada gratuita