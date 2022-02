Investigação ouve sete funcionários de parque aquático onde menino caiu de toboágua, em Caldas Novas

Sete funcionários, entre eles o gerente-geral do Di Roma Splash, espaço de lazer de Caldas Novas onde o garoto Davi Lucas de Miranda caiu de um tobogã desativado no último domingo (13), foram ouvidos no inquérito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município que investiga o caso. O menino de 8 anos, que é mineiro de Conselheiro Lafaiete, não resistiu ao traumatismo craniano seguido de afogamento.

Titular da DPCA, delegado Rodrigo Pereira explicou que para a próxima semana estão previstos os depoimentos dos pais de Davi, que já se encontram em Minas Gerais, por videoconferência. Também está programada a oitiva do engenheiro responsável pela reforma do brinquedo.

De acordo com o delegado, as imagens do circuito interno de câmeras de monitoramento do clube já foram entregues e encaminhadas para a Polícia Técnico-Científica que irá realizar exame pericial. A corporação também trabalha na conclusão dos laudos cadavérico e do local do acidente. A expectativa é que os mesmos sejam entregues em breve e auxiliem na investigação.

Relembre:

Davi morreu após cair de um toboágua no parque DiRoma Splash, em Caldas Novas, no Sul de Goiás, na tarde do último domingo (13). O garoto caiu de uma altura estimada pelo Corpo de Bombeiros entre 10 e 15 metros de um brinquedo chamado de Vulcão, que estava interditado para manutenção. Ele sofreu várias fraturas e traumatismo craniano, seguido de afogamento.

A família, da cidade mineira de Conselheiro Lafaiete, tinha acabado de chegar ao município. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e após exame liberado para a família.

O corpo de Davi foi sepultado na tarde de segunda-feira (14) no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais.